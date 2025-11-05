По условиям программы «Земский тренер», на единовременную выплату в 1 млн рублей могут рассчитывать наставники с профильным образованием и не менее чем трехлетним стажем, которые устроятся на работу в спортивные школы в городах и поселках с населением не более 50 тысяч человек. Причем трудовой договор должен быть заключен на пятилетний срок

«Программа «Земский тренер» станет серьезным стимулом для привлечения профессионалов в муниципалитеты. С таким подходом мы сделаем спорт доступнее для кузбассовцев», – отметил глава региона Илья Середюк.

Объявление о начале приема заявок для участия в программе, список вакансий и другую важную информацию можно будет посмотреть на сайте Минспорта Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК