На нехватку машин скорой помощи жители Тайги пожаловались губернатору Илье Середюку в конце октябоя в ходе прямого эфира в соцсетях. Выяснилось, что на весь город имеется только два автомобиля. Глава региона поручил увеличить количество машин и расширить штат медиков.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов провел в Тайге выездное расширенное заседание комитета по делам ветеранов, социальной политики и здравоохранения, где сообщил, что утвержден график работы двух дополнительных бригад скорой помощи. Кроме того, в город приезжают узкие специалисты, консультации эндокринолога, кардиолога, пульмонолога и невролога уже получили почти 100 тайгинцев. Дальнейшие выезды врачей будут проводиться с учетом реальной потребности.