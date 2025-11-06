В Москве подвели итоги Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — 2025». Кемеровскую область представляли два школьника и семь студентов. Четверо из них стали призерами.

Награды высшей пробы добился выпускник Профессионального колледжа Новокузнецка Семен Волков в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Серебро взял Иван Буйко, студент Сибирского политехнического техникума, который в компетенции «Специалист по типовым решениям 1С» смог определить ошибку и способ ее исправить. Также второе место досталось Камиле Курбоновой, студентке Сибирского колледжа сервиса и технологий, которая прекрасно справилась со всеми заданиями в номинации «Парикмахерское искусство». Бронзовую медаль в копилку сборной Кузбасса добавил выпускник Кемеровского коммунально-строительного техникума Матвей Ванин, выступавший в компетенции «Электромонтаж».

– Всем победителям помогут с приобретением специальной техники для реабилитации. Еще они смогут получить дополнительное образование. Каждая победа — это история про талант, преодоление, трудолюбие и веру в себя. Их пример вдохновляет и показывает, что для нашей молодежи нет ничего невозможного, — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как напомнили в пресс-службе областного правительства, Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба АПК.