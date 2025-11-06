Участники специальной военной операции и их семьи посетили планетарий Кемеровского государственного университета. Инициатором мероприятия выступил ветеран СВО, участник программы «СВОи Герои. КуZбасс» и лектор Российского общества «Знание» Андрей Савельев. Экскурсия проходила в рамках акции «Россия — семья семей» при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Гости ознакомились с программой «Энергия Вселенной», узнали о происхождении планет и эволюции представлений людей о космосе и звёздах на протяжении веков. Они также увидели уникальные экспонаты планетария и смогли воспользоваться телескопом.

«Нам с дочерью очень понравилось! Она узнала много нового о космосе и планетах. Ей особенно запомнилось виртуальное путешествие по России, от Камчатки до плато Путорана. Такие встречи дарят много радости нашим детям. Мы чувствуем искреннюю заботу, пока наши близкие стоят на защите страны», — поделилась супруга участника СВО.

В загородном лагере «Олимпиец» Прокопьевска прошла осенняя программа «Осень — время приключений и дружбы». Для детей участников СВО организовали экскурсию по исторической аллее лагеря и интерактивные игры на свежем воздухе: квиз, лазертаг. Вечером их ждала дискотека и совместное чаепитие.