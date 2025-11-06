Поликлинику №4 Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиодиспансера капитально отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В медучреждении обновили инженерные сети, напольные покрытия, смонтировали новую пожарную сигнализацию, обустроили «красную зону» для пациентов с симптомами ОРВИ, для пациентов с инвалидностью оборудовали пандус с поручнями.

«Здесь будут вести прием терапевты, фельдшеры, а также узкие специалисты: офтальмолог, невролог и эндокринолог», – отметил глава региона Илья Середюк.

Отремонтированная поликлиника будет обслуживать более 28 тысяч человек.

Фото: пресс-служба АПК