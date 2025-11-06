Детскую школу искусств №41 в поселке Колмогорово обновили по нацпроекту «Семья» и региональной госпрограмме «Культура Кузбасса». В здании, где сейчас занимаются 109 юных талантов, заменили полы, отремонтировали инженерные коммуникации, сделали внутреннюю отделку кабинетов, привели в порядок прилегающую территорию.

– Чтобы наши молодые специалисты охотнее возвращались в малые города и села, мы приводим учреждения культуры в порядок. Детскую школу искусств №41 в Колмогорово полностью отремонтировали и оснастили современным оборудованием, – отметил губернатор Илья Середюк.

К тому же школа активно пополняет материально-техническую базу. Кроме новой мебели для учебных классов за последние годы купили два рояля, два пианино, семь балалаек, аккордеон, мультимедийную систему и учебную литературу, а для занятий хореографией – специальные зеркала и хореографические станки. Помог в этом нацпроект «Культура».

– Мы невероятно рады, что теперь у ребят из сельской местности есть современная, прекрасно оборудованная площадка для творчества. Благодаря обновлению школы наши планы становятся реальностью: мы наконец-то сможем проводить масштабные конкурсы, приглашать известных педагогов на мастер-классы и давать нашим детям возможность раскрыть свои таланты на качественно новом уровне, – подчеркнула директор ДШИ N41 Наталья Ковалева.

В ДШИ дети обучаются по различным направлениям: музыкальное, хореографическое изобразительное и театральное искусство, а для детей дошкольного возраста есть отделение раннего эстетического развития. В школе работают семь преподавателей, пять из них — выпускники школы.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства. За шесть лет реализации нацпроекта в Кузбассе обновили 13 ДШИ, в частности в Прокопьевске, Салаире, Юрге, в Юргинском и Таштагольском округах. До конца этого года отремонтируют школу искусств и в поселке Новостройка Кемеровского округа.

Фото: пресс-служба АПК.