В Осинниках открылась новая модельная библиотека. Её здание полностью отремонтировали в рамках национального проекта «Семья», запущенного президентом России Владимиром Путиным. На ремонт и обновление библиотеки потратили больше 16 миллионов рублей из консолидированного бюджета.

Теперь в Центральной библиотеке города есть новое оборудование, современная мебель и около 8 тысяч свежих книг. Здесь оборудовали детскую игровую комнату с интерактивными играми специально для малышей.

«Дети и родители здесь смогут не только читать, но и вместе учиться и творить: осваивать технологии виртуальной реальности, фото- и видеотехнику, заниматься в мультстудии, создавать свои проекты. Это уже четвертая модельная библиотека, обновленная в этом году по нацпроекту «Семья». Еще три открылись после ремонта в Ленинске-Кузнецком, Юрге и Промышленновском округе», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кроме того, посетители смогут пользоваться современной техникой: хромакеем для съёмки фильмов, шлемами виртуальной реальности, фотоаппаратами, видеокамерами, интерактивным полом и даже трибуной для выступлений. Это позволит удобно учиться, работать и проводить свободное время вместе.

Людям пожилого возраста предложат занятия компьютерными технологиями и участие в клубах по интересам. Специальная площадка станет местом для встреч творческих людей, показов кинофильмов, тренингов, конкурсов и конференций.

Также появился специальный зал «Территория чтения», где выставлен интерактивный стол с рассказами о жизни и творчестве известного шорского поэта Степана Торбокова. Благодаря современным технологиям каждый сможет узнать много интересного о культуре шорцев и истории края.

Во время ремонтных работ заменили старые окна, двери, электрику, сделали новые полы и потолки. Входная зона теперь выглядит иначе, установлена новейшая система пожарной сигнализации и камеры наблюдения. Библиотека приспособлена для удобства всех посетителей: установлены специальные указатели для незрячих, положены нескользящие покрытия на полах.

