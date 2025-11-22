«Кузбасс» прервал пятиматчевую неудачную серию победой над «Ярославичем»

В первом сете игра в атаке что у «Кузбасса», что у «Ярославича», получалась лучше, чем в обороне. В скоростной перестрелке верх взяли кемеровчане, которые во многом за счет пяти эйсов в исполнении Егор Сиденко, Кирилла Супрунова и Тимофея Тихонова ближе к концу партии взяли этот игровой отрезок (25:20). Второй сет поначалу напоминал стартовый – команды шли вровень, но «Ярославич» добавил на блоке и в концовке создал задел в 5 очков. Однако хозяева совершили подвиг – «съели» это преимущество, уйдя со счета 16:21 и выиграв 25:23. А вот начало третьей партии кемеровчане провалили, устроившись на 2:9.

«Очень тяжелый был второй сет, где вытянули концовку. Может быть, на этой эйфории расслабились. Начало следующей партии не получилось, хотя потом была неплохая погоня, набирали очки, но слишком большой был разрыв», – сказал уже после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий

Третий сет «Кузбасс» уступил со счетом 20:25. А в четвертой партии команды поиграли на нервах у болельщиков. Кемеровчане, несмотря на собственные ошибки на подачах, за счет удачных действий в атаке и огрехов на приеме мяча у гостей, дважды создавали преимущество по ходу партии (в 4 и 3 очка) и дважды его теряли. Однако хозяева не расклеились: выгрызли на финишном отрезке у настырного «Ярославича» сет (25:23) и выиграли встречу – 3:1. О характере дружины Сергея Троцкого многое говорит тот факт, что блокирующий Илья Юльмухаметов играл, превозмогая боль, с переломом пальца. Самым результативном игроком у «Кузбасса» стал доигровщик Илья Морозов, набравший 16 очков.

«Матч получился неплохой, даже несмотря на провал в третьей партии. А так остальные сеты мы достаточно ровно отыграли, держали свой уровень. Где-то ошибались, но хорошо, что получалось выигрывать в концовках. Четвертый сет удалось взять за счет концентрации. Мы не опускали руки, даже когда упускали свое преимущество, – в нужные моменты где-то забили, где-то поднимали мячи, где-то оказались психологически более устойчивыми», – прокомментировал игру Илья Морозов.

Доигровщик «Кузбасса» Илья Морозов

Старший тренер «Ярославича» Валерий Пясковский выделил еще один фактор, который помог «Кузбассу» одержать победу, а его команде не позволил перевести встречу на тай-брейк и разжиться хотя бы одним очком на выезде.

«Я считаю, что мы сегодня проиграли одному очень сильному игроку – это болельщики «Кузбасса». Они тянут команду вперед, ребята слышат их и лезут вперед, сопротивляются. В третьей партии мы соперника немного остановили. Но что в первых двух партиях, что в четвертом сете «Кузбассу» очень помогли болельщики», – подчеркнул Валерий Пясковский.

«Кузбасс» одержал вторую победу в чемпионате России. Напомним, первый успех кемеровчане праздновали также на своей площадке, месяц назад обыграв МГТУ (3:0). В следующей встрече команде Сергея Троцкого придется рассчитывать только на дистанционную поддержку родных болельщиков. Матч 9-го тура Суперлиги кемеровчане проведут в Уфе 26 ноября, в соперниках – «Динамо-Урал».