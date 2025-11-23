Губернатор Кузбасса в своих соцсетях сегодня поздравил с днем рождения Владимира Васильевича Михайлова, который в течение 26 лет был главой областной столицы – с 1986 по 2012 год.

Илья Середюк отметил, что Владимир Васильевич был мудрым и принципиальным руководителем, нес груз ответственности за город, а его жители чувствовали, что у города есть хозяин.

– В Кузбассе сильная школа управленцев, которая строится на опыте наших предшественников. Их знания помогают в работе и сегодня. Всегда считал и считаю Владимира Васильевича своим учителем и наставником по жизни и по работе. Горжусь, что 6 лет работал под его руководством, – написал Илья Середюк.

