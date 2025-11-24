В Кузбассе продолжается снегопад, начавшийся еще субботним вечером. Мэр Междуреченска Павел Камбалин сообщил, что в муниципалитете за сутки выпало 20,2 мм осадков. Со снегом там борются 27 единиц техники и 99 человек. В Кемерове последсвтяи снегопада устраняют 176 дорожных рабочих и 116 грейдеров, самосвалов, тракторов с щетками, шнекороторы, погрузчики и другие снегоуборочные машины.

«Поручил главам муниципалитетов бросить все силы на очистку дорог от снега и особе внимание обратить на тротуары», – сказал глава региона Илья Середюк.

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, сегодня снегопад продолжится. Автомобилистов предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Фото: Кемдор