Валентина Колчагова – основатель и руководитель семейного центра «Ступени жизни». С 2011 года в Мысках центр занимается образованием детей разных возрастов, в том числе и с особенностями здоровья. Это подготовка малышей к школе, работа логопеда, репетиторство, психолог, обучение бытовым навыкам (элементарный ремонт электроприборов, сборка и разборка запчастей автомобиля, ремонт велосипеда и пр.).

Центр издает буквари и реализует их на маркетплейсах. С недавнего времени продукция центра выпускается с национальным знаком качества «Сделано в России» – гарантия соответствия стандартам качества, а также возможность выйти на новые рынки, в том числе федеральные и международные. Попасть на региональные витрины на электронной торговой площадке Оzоn Валентине помог центр «Мой бизнес».

В настоящее время на региональных витринах «Сделано в Кемеровской области», «Сделано в Кузбассе» представлены более 40 видов товаров местных производителей, среди которых производители одежды, трикотажных изделий, постельного белья, туристического снаряжения, предметов интерьера, мебели, сушеных овощей.

«Букварь» является пособием для всех, кто интересуется вопросами семейного нравственного образования и признает преимущества воспитания детей в трех направлениях: духовное, умственное и трудовое. Книга содержит материал для обучения чтению, а также несложные задания.

Кроме этого, в букваре есть логопедический материал для автоматизации звуков в речи ребенка. Иллюстрации не содержат сказочных героев, материал для чтения изложен крупными буквами по принципу от простого к сложному.

Заявить о себе социальные предприниматели могут в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес», который проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 1 декабря заполнить заявку. Победители регионального этапа в каждой номинации получат призы — сертификаты на оплату услуг для бизнеса на сумму 50 тысяч рублей, информационную поддержку, а также возможности для развития от Центра «Мой бизнес». Кроме того, победители регионального этапа смогут попробовать свои силы на всероссийском уровне и получить призы от федеральных партнеров конкурса.