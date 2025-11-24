В рамках реализации регионального плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного образования до 2030 года для школьников 7-х классов, их родителей и педагогов 23 ноября прошло уникальное образовательное на двух площадках – в Кемерове и Новокузнецке.

Образовательный центр «Сириус. Кузбасс», Кемеровский государственный университет и Сибирский государственный индустриальный университет провели «Химический праздник». В числе участников – 330 школьников, их родителей и педагогов. Праздник направлен на популяризацию химии как науки, развитие олимпиадного движения и профориентацию.

На площадках в КемГУ и СибГИУ для школьников, родителей, педагогов организованы интеллектуальные состязания,

интерактивные квесты, научно-популярные лекции, консультации по вопросам образования и профессионального развития.

«В этом году наш традиционный праздник проводился на площадках в Кемерове и Новокузнецке, чтобы максимальное количество детей, родителей и педагогов могли стать участниками мероприятия. Проведение подобных праздников стало доброй традицией: ранее были организованы тематические праздники по физике и математике. Особенно ценно, что в воскресенье наука на площадках ведущих университетов региона объединила взрослых и детей: пока одни решали олимпиадные задачи, другие погружались в лекции по химии и узнавали о возможностях, которые созданы в Кузбассе для развития в рамках естественнонаучного направления. Надеемся, что после «Химического праздника» количество детей и взрослых в Кузбассе, увлеченных химией, возрастет», – отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева:

На «Химический праздник» кузбассовцы приходили семьями. Сёстры Ирина и Анна Голиковы увлекаются химией, как и их родители. В КемГУ пришли всем составом. Любовь к науке – дело семейное. Ирина изучает химию углублено, уже представляла Кузбасс на Всероссийской олимпиаде школьников. Анна впервые участвовала в празднике и сразу заняла второе место. «Химия увлекательна и открывает большие возможности, сейчас моя жизнь связана именно с наукой, хочется расти в этом направлении вместе с образовательным центром «Сириус. Кузбасс». Сестра мой выбор одобряет, родители поддерживают. Я знаю, что у меня все получится!», – поделилась участница «Химического праздника» Анна Голикова.