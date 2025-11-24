Форум для предпринимателей пройдет в Кемерове. По словам главы региона, в «Кузбасс-Арене» соберется около 2 тысяч бизнесменов, как уже опытных, так и недавно открывших свое дело.

«Также на этой неделе будем поздравлять наших женщин с прекрасным праздником Днем матери. Кроме того, откроем молодежный центр для наших активных ребят. На этой неделе планируем вручить ключи от новых квартир льготникам в Новокузнецком и Беловском округах. В Кемеровском, Беловском и Топкинском округах откроем врачебные амбулатории и фельдшерские пункты», – поделился планами Илья Середюк.

Уже в среду, 26 ноября, губернатор Кузбасс в ходе прямой линии на телевидении ответит на вопросы по ключевым темам региона и перспективным направлениям развития. Задать свой вопрос можно на платформе «Кузбасс Онлайн» или по телефону колл-центра 8 (3842) 900-399. Трансляция начнется в 16 часов. Прямую линию можно будет посмотреть на страницах Ильи Середюка в соцсетях, в эфире телеканалов «Кузбасс Первый» и «10 канал», на сайте и в соцсетях «Кузбасса Первого», а также на сайте РИА «Кузбасс».