В Калтанском городском округе прошел Открытый муниципальный фестиваль-конкурс национального эпоса «Шория на крыльях сказки». Мероприятие объединило творческих людей всех возрастов. Участники продемонстрировали свое мастерство в следующих номинациях:

«Народная песня»

«Этнический танец»

«Художественное слово»

«Театрализованная постановка»

На суд жюри было представлено 20 ярких конкурсных программ. Исполнители прибыли из Калтанского, Мысковского городских округов и Междуреченского муниципального округа, представив богатое культурное наследие.

Главная цель фестиваля-конкурса – сохранение и приумножение этнокультурных ценностей малочисленных народов Кузбасса, их передача молодому поколению и пробуждение искреннего интереса к национальной культуре.