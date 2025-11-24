В Тюмени прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России»

Мероприятие, организованное Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), объединило около 350 участников — представителей муниципального сообщества, федеральных и региональных органов власти, Совета Федерации, Государственной Думы, общественных организаций и бизнеса.

Тема тюменского этапа — «Урбанистика и архитектура: создавая будущее». В рамках деловой программы состоялись визионерские лекции, мастер-классы, мастерская муниципальных практик и панельные дискуссии, посвященные современным трендам в градостроительстве, инновационным подходам к проектированию и внедрению архитектурных решений, напрямую влияющих на качество жизни жителей.

«Я надеюсь, что лучший опыт коллег вы сможете применить в своих муниципальных образованиях на благо нашей страны и жителей конкретных муниципалитетов. Чтобы жизнь в них становилась лучше, а вопросы людей, адресованные к местной власти, решались быстрее и эффективнее», — отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Там же в Тюмени прошел пятый поток программы повышения квалификации «Школа мэров», в котором принял участие первый заместитель главы Мариинского округа Евгений Синченко.

«Весь этот комплексный подход, объединяющий опыт и экспертный диалог, повышает качество жизни и обеспечивает устойчивое развитие территорий», — подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Опыт, представленный в Тюмени, будет учтен при формировании программы главного события — III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который пройдет в апреле 2026 года по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.