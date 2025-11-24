Региональные открытые соревнования по управлению квадрокоптерами прошли в Кузбассе

В соревнованиях приняли участие 113 юных пилотов – 28 команд из Беловского, Кемеровского, Киселевского, Юргинского городских округов, а также Крапивинского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского и Тяжинского муниципальных округов. На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к участникам обратились заместитель министра образования Кузбасса Сергей Пфетцер и Татьяна Шайдулина, и.о. ректора Кузбасского государственного аграрного университета имени В.Н. Полецкова, на базе которого уже третий год проходят соревнования.

Участникам предстояло пройти четыре дистанции различной сложности: переместить квадрокоптер от квадрата к квадрату и между обручами, при помощи дрона перенести груз по заданной траектории, а также собрать буквы и составить слово.

По результатам соревнований определены победители в младшей возрастной группе (7-13 лет):

1 место – команда Крапивинской средней общеобразовательной школы;

2 место – команда Гимназии №42 Кемеровского городского округа;

3 место – команда Детско-юношеской спортивной школы Тяжинского муниципального округа.

Лучшими в старшей возрастной группе (14-21 год) стали:

1 место – команда Детско-юношеской спортивной школы Тяжинского муниципального округа;

2 место – команда Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий;

3 место – команда Гимназии №42 Кемеровского городского округа.

Кроме того, для участников соревнований прошли профориентационные мероприятия, работали интерактивные локации Мобильного Дома юнармии.

Организаторами соревнований выступили: Кузбасский центр «Дом юнармии» при поддержке Министерства образования Кузбасса, Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова, Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Кемеровской области – Кузбасса.