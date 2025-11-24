Нынче по сравнению с 2024-м годом в Кузбассе стало проводиться на 55% больше мероприятий, куда можно сходить по «Пушкинской карте». Но количество проданных билетов увеличилось лишь на 11%.

«Есть вопросы к актуальности мероприятий, которые проводят учреждения культуры. Очевидно, не все мероприятия ребятам интересны. Поручил руководителям учреждений культуры актуализировать программы. Можно спросить у самих жителей, что они хотели бы видеть для своих детей», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также на аппаратном совещании обсудили трудоустройство ветеранов СВО. В областном правительстве напомнили, что в Кузбассе работодатели могут рассчитывать на компенсацию компенсация затрат на заработную плату трудоустроенного участника спецоперации и помощь в оборудовании рабочих мест для ветеранов СВО с инвалидностью.

Фото: Илья Середюк/MAX