«Для организации тренировок закупили специализированное оборудование: мячи для незрячих спортсменов, подъемники в бассейн, тренажеры для пауэрлифтинга, инвентарь для настольного тенниса», – рассказал глава региона Илья Середюк.Для ветеранов СВО и детей-инвалидов новом центре организуют ознакомительные занятия по волейболу сидя, бочче и плаванию. Фото: Илья Середюк/Telegram Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ
Официально 24.11.2025
Демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту откроют в Кузбассе
Демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту планируют создать в следующем году в Новокузнецке на базе бассейна «Запсибовец» и спорткомплекса «Богатырь». Там будут проходить паралимпийские уроки и мастер-классы. Организация деятельности таких центров в стране проводится по поручению Президента России Владимира Путина