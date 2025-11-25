Из 207 км отремонтированных нынче дорог в Кемеровской области 77 км привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, в рамках национального проекта уложили новое дорожное покрытие на участках: Улановка – Медведчиково, Томск – Мариинск, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Анжеро-Судженск – Яя – Ижморский, Панфилово– Крапивинский, Алтай – Кузбасс.

Помимо этого, обновили 7 искусственных сооружений на кузбасских дорогах. Так, в этом году в Кемерове завершили капитальный ремонт путепровода на въезде в жилой район Пионер по улице Марата. Также в областной столице отремонтировали ключевую транспортную артерию – улицу Терешковой и завершают аналогичные работы на улице Инициативной.

На 100 аварийно-опасных участках в регионе, в том числе на 30 вблизи школ и детсадов, поставили светофоры, привели в порядок дорожное полотно и нанесли новую разметку.