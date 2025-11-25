Предприниматель из Кузбасса Руслана Гараева выиграл грант благотворительного фонда на развитие детского футбола. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, сумма в один млн рублей будет направлена на обновление инвентаря футбольных клубов в сельских поселениях. А также на развитие собственного проекта по проведению футбольного фестиваля.

«Беловский округ первым поддержал идею, и за 9 месяцев футбольные секции открылись в пяти деревнях, где занимались 250 детей. За 3 года к проекту присоединились Кемеровский, Крапивинский, Новокузнецкий округа. А это уже около тысячи ребят, увлеченных футболом», — рассказал Руслан Гараев.

В будущем Руслан планирует запустить клубы для занятия физкультурой по месту жительства, доступные для людей всех возрастов.

«Предприниматель создает для детей футбольные секции, где качество спортивного образования не отличается от больших городов. У ребят появляется возможность реализовать свой потенциал рядом с домом, а родителям больше не нужно возить их на тренировки в районный центр или город», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В областном правительстве также добавили, что в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» для социальных предприятий в регионе действуют налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения.

Фото: пресс-служба АПК.