Инновационные грузоподъемные механизмы разработали в Кузбассе

Пневматические тали грузоподъемностью до 20 тонн начали выпускать в Новокузнецке. С помощью таких подвесных устройств поднимают и перемещают тяжелые грузы на заводах и фабриках.

«Особенность наших талей – надежность и безопасность для работы на взрывоопасных производствах, в том числе и в угольной промышленности. Раньше тали закупали в Японии, США и Германии. Наши машиностроители смогли решить важнейшую задачу, поставленную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным – обеспечение технологического суверенитета промышленности России», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона отметил, что кузбасские тали уже заинтересовали российских промышленных гигантов.

Фото: Илья Середюк/Telegram

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ





