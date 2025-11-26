К губернатору обратились жители села Ильинка Новокузнецкого округа, которые пожаловались на вечную проблему с перебоями в электроснабжении. Илья Середюк проблему признал. По его словам, в Новокузнецком округе запущенная ситуация на электросетевых объектах, где много устаревшего оборудования и разросшихся вдоль ЛЭП деревьев, которые во время сильных ветров повреждают линии электроснабжения. Тем не менее, меры по улучшению ситуации проводятся. Так, в прошлом году в рамках учений 35 аварийных бригад занимались ремонтными работами. В ходе мониторинга энергетики выявили новую проблему, и это касается не только Новокузнецкого округа.

«Иногда, когда мы приезжаем по сигналу от отключении электричества, видим, что все в порядке с линиями, трансформаторы с запасом мощности. Однако при этом мы выявляем большую перегрузку. Оказывается, потребители даже в своих частных домах и гаражах устанавливают майнинговое оборудование. Тогда нагрузка на электросети многократно вырастает, выше нормативного потребления жилого дома или целого населенного пункта. Это не просто несанкционированный забор электроэнергии, но и неоплачиваемое потребление. У нас на заметке десятка полтора таких населенных пунктов», – сообщил Илья Середюк.

Губернатор предупредил, что в Кузбассе будет активизирована работа по выявлению майнинговых ферм.