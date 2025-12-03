Фермер из Прокопьевского округа круглый год выращивает клубнику. Для сибирского климата это необычно, отметили в пресс-службе областного правительства.

Глава фермерского хозяйства Андрей Дудкин благодаря «Агростартапу» получил грант и построил теплицу для клубники. За 2024 год он уже вырастил и реализовал 731 кг, в этом — почти тонну ягоды. В ближайшей перспективе семья фермера планируют собирать до 2 тонн ароматной продукции.

«Направление перспективное, показывает хорошую динамику. За пять лет производство плодово-ягодной продукции в Кузбассе выросло с 27,8 до 35 тонн. Там, где есть развитие, мы готовы помогать — в этом году ввели еще одну меру поддержки: фермеры могут возместить до 90% затрат на выращивание фруктов и ягод», — отмечает губернатор Илья Середюк.

Свою продукцию семья продают местным жителям, общепиту и поставляет в торговые сети Новокузнецка и Прокопьевска.

Фото: пресс-служба АПК.