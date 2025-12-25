Музеи, кинотеатры и дома культуры Кемеровской области за 11 месяцев этого года посетили почти 2 миллиона человек. Было организовано более 2 тысяч выставок, в муниципальных кинотеатрах прошло более 40 тысяч показов, причем 80% — отечественные фильмы, ДК провели свыше 200 тысяч мероприятий. А на региональном уровне учреждения культуры реализовали 107 крупных событий в честь 80-летия Победы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 113 премьер состоялось в театральных и концертных учреждениях региона. Лауреатом Премии Министерства культуры РФ «За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики» стал спектакль «Иван» Театра кукол Кузбасса им. Аркадия Гайдара, а мюзикл «Александр Невский» впервые за историю Музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва вошел в число номинантов на национальную премию и фестиваля «Золотая Маска».

– Благодаря нацпроекту «Семья», который реализуется по решению президента России Владимира Путина, мы обновляем учреждения культуры, обеспечиваем их оборудованием, привлекаем новых специалистов. На эти цели было выделено 178,8 млн рублей, в том числе 162,6 млн — из федерального бюджета. Цель всех этих мероприятий — создать в каждом уголке Кузбасса, включая малые города и сельские территории, условия для развития талантов, реализации творческих потребностей, возможности приобщиться в отечественному культурному коду. Мы создаем новые точки притяжения для всех, кто хочет интересно и с пользой проводить свой досуг, — отметил губернатор Илья Середюк.

В этом году также по инициативе президента приступили в Кузбассе к реализации программы «Земский работник культуры». По 1 млн рублей получили 15 специалистов. А благодаря грантам учреждения культуры привлекли в отрасль еще почти 28 млн рублей.

Напомним, наш регион вошел в топ-10 среди регионов страны по количеству учреждений, реализующих программу «Пушкинская карта» — свыше 300. Держателей карты в Кузбассе насчитывается более 270 тысяч человек — это 99,2% от всех жителей региона в возрасте 14-22 лет.