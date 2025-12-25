В Кузбассе в 2025 году на 100 аварийно-опасных участках, включая 30 у школ, установили 20 светофоров, 856 знаков, 27 остановочных павильонов, а также смонтировали 2 км пешеходных ограждений, обновили 28 км тротуаров и 1,6 км наружного освещения. Работы проводились во всех муниципалитетах: планируемые к ремонту участки проезжих частей, мосты и путепроводы приведены к нормативному состоянию, а также установлены новые дорожные знаки, светофоры и ограждения.

«За 2025 год мы отремонтировали 257 км кузбасских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Чтобы сделать проезжую часть комфортной и безопасной, работы вели во всех муниципалитетах. Обновили дорожное полотно, знаки, светофоры, ограждения, мосты и путепроводы», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, на начало декабря по всей стране введено в эксплуатацию 4,9 тыс. км федеральных и 10,1 тыс. км региональных и местных дорог.

«2025 год стал продуктивным для дорожников. Благодаря поддержке Президента, Председателя Правительства, а также работе Минфина, Минтранса и Росавтодора, губернаторов и региональных команд реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни» велась бесперебойно, а многие масштабные объекты введены в эксплуатацию с существенным опережением графика. За 11 месяцев отремонтировано и построено более 3,1 тыс. объектов, включая свыше 10,1 тыс. км дорог и 308 искусственных сооружений. Всего по нацпроекту введено 4,9 тыс. км федеральных и 10,1 тыс. км региональных и местных дорог. Основные работы завершены, идет приемка объектов», – отметил Марат Хуснуллин.

Одна из ключевых целей нацпроекта — сократить смертность в ДТП в 1,5 раза к 2030 году и вдвое к 2036 году. Для этого за 11 месяцев по всей стране установлено более 400 светофоров, 133 тыс. м уличного освещения, 450 тыс. м барьерных ограждений, обустроено 412,7 тыс. м тротуаров и 7,6 тыс. м пешеходных дорожек, а также размещено свыше 63 тыс. дорожных знаков.



