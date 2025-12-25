Полиция Кузбасса постоянно работает над тем, чтобы предотвратить разные виды преступлений, которые можно совершить через интернет. Но, несмотря на это, люди всё ещё попадаются на уловки мошенников. Вместе с развитием технологий появляются и новые способы обмана, с помощью которых мошенники могут украсть деньги у людей.

Полицейские собрали ТОП самых распространенных схем.

1. Звонок сотрудника (Энергосбыт, Поликлиника, Пенсионный Фонд, Почта России, управляющая компания и т.д.).

Мошенники представляются сотрудниками различных организаций и предлагают услуги, такие как пересчёт электроэнергии, установка счётчика, домофона, перерасчёт пенсии или медицинское обслуживание. Они просят продиктовать комбинацию чисел из СМС, не обращая внимания на предупреждения о безопасности. После этого следуют звонки от якобы портала «Госуслуги», «Росфинмониторинг» или правоохранительных органов, утверждающие, что преступники получили доступ к аккаунту жертвы. Мошенники требуют подтвердить заявки или перевести деньги на «безопасный счёт».

Рекомендации:

перепроверяйте информацию, звоните в организации для уточнения;

никогда не передавайте содержимое СМС. Если передали, заблокируйте учётную запись;

сотрудники банков и госорганов не требуют данные из СМС и не настаивают на финансовых операциях;

понятие «безопасный счёт» не существует.

2. Звонок (сообщение) от руководителя, коллеги, и в последующем ФСБ, банк и т.д.

Гражданину звонит или пишет «руководитель» с предупреждением о звонке сотрудника ФСБ. Для убедительности могут использоваться дипфейки, подменные номера или фальшивые документы. «Руководитель» указывает на важность, срочность и секретность задания. Затем подключается сообщник, который запугивает и вынуждает оформить кредит или совершить другие противоправные действия.

Рекомендации:

не торопитесь и не паникуйте. Обратите внимание на подозрительные детали;

насторожитесь, если начальник обычно звонит по телефону, а теперь пишет в мессенджере;

позвоните начальнику, чтобы уточнить задачу. Вероятно, это мошенники;

при угрозах несанкционированными операциями или компрометацией, позвоните в банк;

не выполняйте действия по указаниям неизвестных, не переводите средства, не оформляйте кредиты и не устанавливайте подозрительные приложения.

3. Звонок сотрудника оператора сотовой связи

Мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов, банков или портала «Госуслуги». Они просят продиктовать паспортные данные, СНИЛС и код из СМС, якобы для продления договора, защиты аккаунта или блокировки взлома. После получения кода звонят от имени банка или правоохранительных органов, убеждая перевести деньги на «безопасный» счет или подтвердить заявки на кредиты. Они прекращают контакт, когда понимают, что жертва больше не может переводить деньги.

Рекомендации:

у SIM-карты нет срока действия, договор услуги связи бессрочный;

не доверяйте звонкам с неизвестных номеров, проверяйте информацию по официальным горячим линиям;

не сообщайте SMS-коды незнакомцам.

4. Покупка-продажа товаров на различных Интернет-сайтах (Авито, Дром, Юла, социальные сети: Вконтакте, Одноклассники и тд.

Мошенники занижают цены на товары в объявлениях. Когда жертва связывается с продавцом, тот предлагает оформить доставку, отправляя фишинговую ссылку на поддельный сайт для ввода данных банковской карты. После этого мошенники отправляют фиктивный трек-номер СДЭК, который не отслеживается.

Также мошенники могут предложить внести предоплату через СМС-код, который жертва называет, не подозревая о списании средств.

Рекомендации:

не сообщайте коды из СМС и CVV/CVC карты;

не переходите по ссылкам на сторонних сайтах;

проверяйте цены на товары, мошенники обычно их занижают;

читайте отзывы перед покупкой;

убедитесь в безопасности сайта. Если вы видите «http://», а не «https://», это сигнализирует о возможной угрозе;

при сомнениях обращайтесь в службу поддержки.

5. Заработок на инвестициях или игры на бирже

Жертва откликается на объявление или предложение по телефону, где мошенники представляются партнерами известной инвестиционной программы. Они обещают высокий доход при минимальных вложениях, уверяя в отсутствии рисков и возможности вывода средств в любой момент. Для начала требуется заполнить анкету и скачать приложение, а персональный менеджер поможет создать личный кабинет. Первая прибыль в кабинете убеждает жертву в правдивости обещаний, и мошенники советуют делать крупные ставки для большего дохода. Потерпевшие берут кредиты и переводят деньги, но при попытке вывести прибыль сталкиваются с требованием пополнения счета на ту же сумму. Это ловушка мошенников, заставляющих жертву вкладывать больше.

Рекомендации:

не верьте обещаниям большого дохода за короткий срок – это признак мошенничества;

переводы должны осуществляться через приложение банка или банкомат, а не на разные номера телефонов физическим лицам.

6. Рассылка сообщений с текстом «Это ты на фото»?

Получаете сообщения с вопросом: «Это ты на фото?» и прикрепленным файлом (ФОТО (9).apk). При переходе по ссылке устанавливается вредоносная программа удаленного доступа. Злоумышленники получают доступ к вашему банковскому приложению и списывают деньги, оформляют кредиты.

Рекомендации:

не переходите по подозрительным ссылкам;

если перешли, включите режим полета, заблокируйте карты и отформатируйте телефон.

7. Дополнительный заработок на маркетплейсах (ОЗОН, WB) – лайки, бронирование отелей, гостиниц

Жертве приходит предложение о легком заработке: забронировать номер в отеле для повышения рейтинга или продвигать товары на маркетплейсах за «лайки». Мошенник присылает ссылку с просьбой оставить отзыв и указывает реквизиты банковской карты для перевода оплаты.

Рекомендации:

Будьте осторожны с предложениями о трудоустройстве.

Не переходите по подозрительным ссылкам и используйте антивирусные программы.

Ищите работу на официальных сайтах компаний или специализированных ресурсах.

8. Взлом мессенджера – занять в долг знакомому

В социальной сети или мессенджере вам пишет знакомый с просьбой срочно перевести деньги, объясняя, что его карта заблокирована. Он просит перевести деньги на новый номер карты.

Рекомендации:

перезвоните, чтобы уточнить детали;

не переходите по ссылкам в сообщениях;

не переводите деньги на незнакомые карты;

подключите двухфакторную аутентификацию;

используйте уникальные пароли для каждого сервиса;

при подозрении на взлом смените все пароли.

9. Родственник попал в беду

Мошенник представляется родственником и взволнованно сообщает о задержании за преступление. В разговор вступает «сотрудник полиции», который требует деньги для освобождения.

Рекомендации: