Губернаторы сибирских регионов под руководством полномочного представителя президента России в СФО Анатолия Серышева обсудили вопросы социально-экономического развития. Подняли такие темы, как создание новых высокотехнологичных производств, повышение урожайности, поддержка малого и среднего бизнеса, благоустройство городов, в том числе малых, строительство жилья.

«Отдельное внимание Анатолий Анатольевич уделил помощи в трудоустройстве ветеранов СВО. Стабильная работа помогает ребятам быстрее адаптироваться к мирной жизни, поэтому мы тесно взаимодействуем с работодателями, проводим переобучение ветеранов и повышаем их квалификацию, в том числе на региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс», – подчеркнул Илья Середюк.

Кроме того, на совещании наметили планы на следующий год.

Фото: Илья Середюк/Telegram

