Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел совещание по вопросу качества воды в Тайге. Напомним, что на днях там обнаружили значительное превышение концентрации марганца.

По словам губернатора, ранее на водозаборе была установлена система, которая в достаточной мере очищала воду, однако концентрация марганца в самой реке резко выросла и система перестала справляться.

«Тема качества водоснабжения в городе Тайга не новая, периодически фиксируем увеличение предельно допустимой концентрации марганца в реке Яя. Очередное такое превышение началось с 22 декабря. В связи с этим мы сразу организовали оперативный штаб, на котором я дал ряд поручений. В частности, организовать закупку дополнительного оборудования для углубленной очистки воды. До конца января оно поступит в город. Его необходимо оперативно смонтировать и запустить. Для этого направим в Тайгу бригады аварийно-восстановительного отряда», — сказал губернатор.

Кроме того, Роспотребнадзор попросили разобраться в причинах повышения концентрации марганца в реке.

Ранее сообщили, что с жителей не будут брать оплату за некачественную воду, перерасчет проведут автоматически.