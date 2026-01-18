19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В храмах проходят праздничные богослужения: всего запланировано 287 дневных и 98 ночных служб. В муниципалитетах организованы купели для крещенских купаний.

«Несмотря на мороз, жители региона все-таки пришли к купелям, организованным в Кузбассе. По состоянию на 20:00 окунулись 585 человек. Все места погружений тщательно подготовлены: обеспечено освещение, организованы парковочные места, пункты обогрева. У каждой купели дежурят сотрудники МЧС, медики, полицейские и волонтеры. В некоторых муниципалитетах столбик термометра опускался ниже -40°C. Если вы планируете погружение, трезво оценивайте свои силы! Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом мир, здоровье и благополучие! С Крещением Господним!» — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.