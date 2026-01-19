Планами на неделю губернатор Кузбасса поделился в социальных сетях.

Начнет рабочую неделю губернатор с ряда совещаний, в том числе с руководителем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александром Баевым. Также в видеообращении к кузбассовцам Илья Середюк сообщил, что побывает в Осинниках, где на прошлой неделе приступил к работе новый мэр Максим Либер. Напомним, что в этом городе большие сложности испытывает сфера общественного транспорта. Помимо этого, глава региона запланировал поездку в Новокузнецк.

«В четверг панирую провести прямой эфир в социальных сетях. В преддверии Дня студента встречусь с нашими отличниками. А сегодня всех православных хочу поздравить с Крещением Господним», – сказал Илья Середюк.

Отдельно губернатор поблагодарил кузбасских коммунальщиков, которые занимались в минувшие морозные выходные оперативным устранением поломок на сетях.