В первом сете «Нова» устроила «Кузбассу» горячий прием, уверенно забрав стартовый отрезок (25:14). В следующей партии кемеровчане начали просыпаться, и команде из Самарской области было уже не так просто взять этот сет (25:23). Дальше появился намек на камбэк – «Кузбасс» цеплялся за каждый мяч и смог во многом за счет замен выиграть третью партию (28:26). Но в ответственный момент кемеровская команда дрогнула и не смогла перевести игру на тай-брейк. Неудача в четвертом сете (16:25) и итоговое поражение со счетом 1:3 (как и в первом круге) оставили «Кузбасс» на 15-м месте в турнирной таблице.

«Нельзя так начинать матчи, стартовать нужно по-другому. Мы молодая команда, и если ты не выворачиваешь себя наизнанку и при этом не показываешь какой-то колоссальный уровень, то за счет чего брать игры? Либо эмоции, либо умение. Поэтому волейбол у нас получился только в третьем сете. Если взять по элементам, то, конечно, «Нова» гораздо стабильнее действовала в доигровках, чем мы. К примеру, в первой партии из 4 доигровок мы забиваем только одну. А так мы сегодня начали одним составом, а закончили совсем молодыми ребятами. Можем отметить Тимофея Бурмистрова, провел неплохой отрезок. Но мы не можем держать уровень на протяжении всего матча, для нас это пока самое сложное», – назвал причины поражения тренер «Кузбасса» Юрий Зинько.

В пяти выездных встречах кряду «Кузбасс» набрал только одно очко, дотянув в московском матче с МГТУ до тай-брейка. Следующий матч кемеровчане проведут дома. 23 января наша команда померится силами со столичным «Динамо».

Фото: Максим Абрамов/пресс-служба ВК «Нова» (Новокуйбышевск)