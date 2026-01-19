Сегодня к системе здравоохранения Кузбасса приковано особое внимание. В соцсетях появились много рассказов о сотрудниках роддомов, которые являются профессионалами своего дела. Среди них Галина Суховская, врач акушер-гинеколог Промышленновской районной больницы. В медицине она уже более 40 лет и за это время заслужила безграничное доверие коллег и любовь тысяч пациенток.

«Счастье акушера — встречать на улице улыбки детей, которым ты когда-то помог появиться на свет. В эти минуты я чувствую, что выбрала самую лучшую профессию в мире», – говорит сама Галина.

Ещё один пример – медсестра Междуреченской больницы Людмила Чаплина. Уже 12 лет она принимает малышей из родильного зала, ставит первые прививки и проводит аудиоскрининг.

«Малыши отличаются абсолютно друг от друга всем, и внешностью, и криком особенно. По крику можно понять ребенок плачет от боли или от голода, или ему просто нужно внимание или поменять памперс. Это очень важно – разобрать этот крик», – говорит Людмила.

О работе родильного дома в Юрге рассказала заведующая Ирина Макарчук.

«Мы рады видеть наших женщин, оказываем помощь в экстренном порядке, делаем по показаниям кесарево сечение, принимаем роды, приветствуем партнерские роды, то есть присутствие мужа, мамы или другого доверенного лица, которого выбирает сама женщина», – рассказывает заведующая роддомом Юргинской городской больницы.

В подтверждение слов самих медиков своими историями делятся и молодые мамы. Сыну Карины Валиуной уже третий год, но она до сих пор с теплотой вспоминает, как проходили роды в ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова.

«Нет слов, чтобы описать свою благодарность. Акушерка Анжелика всегда была на подхвате, помогала дышать, передвигаться. Отдельное спасибо Олегу Юрьевичу Аверьянову за эпидуральную анестезию. Абсолютно безболезненно, своевременно и грамотно.Лежали с мужем, он видел отношение к сыну, к нам. Строго, но справедливо. Рассказали все, что нужно и важно знать молодым родителям. Подход и знания специалистов на высоте», — поделилась девушка.

Восемь месяцев назад там же родился сын Юлии Цуриковой.

«Это была моя третья госпитализация сюда, и каждый раз пребывание оставляло исключительно положительные впечатления. У меня была сложная ситуация — нужно было сохранить беременность при гипертонии, но благодаря грамотному подходу врачей и медсестер удалось уберечь малыша и родить в срок естественным путем. Особенную благодарность хочу выразить акушерке, которая была рядом со мной во время родов. Она регулярно заходила ко мне, интересовалась моим состоянием, поддерживала морально и профессионально выполняла свою работу. Спасибо огромное сотрудникам роддома за вашу заботу, профессионализм и человечность!», – поделилась впечатлениями девушка.

Прокопчанка Дарья Пяткина 13 января стала мамой в третий раз. Все роды у нее проходили в Прокопьевской городской больнице.

«Мне все три раза все понравилось. Персонал хороший и обслуживание, общие условия тоже хорошие, в любое время дня и ночи можно подойти, если что-то непонятно объяснят, расскажут, покажут», – говорит Дарья.

Свой отзыв о работе перинатального центра Кемерова оставила Виктория Тагильцева, которая стала мамой в ноябре прошлого года.

«Выражаю благодарность Дорофеевой Ирине Карловне, команде анестезиологов, неонатологов и акушерке Галине Сергеевне за благополучное рождение моей долгожданной дочери. Также благодарю сотрудников отделения реанимации Викторию и Галину Владимировну за профессионализм, неравнодушие и доброту. Вы помогли мне в самый уязвимый период, научили уходу за малышкой и поддержали морально, спасибо вам огромное», – написала Виктория.

Ещё одна история из Новокузнецка, Александра Семеново рожала в роддоме №1 в 2021 году.