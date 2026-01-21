Золотые награды наши парашютисты завоевали в составе сборной России в групповой акробатике среди четверок, восьмерок и 16-way. Кузбасская школа парашютного спорта, в том числе в аэротрубных дисциплинах, – одна из сильнейших в стране. И на это есть объективные причины.

«В Кузбассе создана необходимая инфраструктура для круглогодичных тренировок и проведения соревнований международного уровня — в спорткомплексе «Кузбасс-Арена» действует самая высокая аэротруба в стране и вторая в мире», – отметил глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в прошлом году на чемпионате России по аэротрубным дисциплинам кузбассовцы завоевали почти все призовые места.

Фото: пресс-служба АПК