Благодаря совместной работе Минстроя России и Минцифры России количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Дом», направленного на комфортное решение вопросов ЖКХ в одном окне, в Кузбассе превысило 242 тысячи.

Активность пользователей подтверждает, что приложение превратилось в действенный механизм решения жилищных вопросов. Среди них наиболее востребованные: оплата счетов и передача показаний, проведение онлайн-голосований на общих собраниях собственников, отправление обращений в управляющую организацию и многое другое.

С помощью приложения в управляющие организации уже отправлено более 88 тыс. обращений, из них 3,3 тыс. — коллективные. Кроме того, за прошедший год в приложении было проведено 297 онлайн-собраний собственников.

Сейчас приложение максимально адаптировано для собственников, которым данные о недвижимости и счетах загружаются автоматически после авторизации с помощью подтвержденной учетной записи портала Госуслуги.

Скоро в приложении «Госуслуги Дом» появится возможность оплаты услуг ЖКУ по лицевому счету для всех пользователей с подтвержденной учетной записью Госуслуг. Также будет добавлен функционал привязки лицевого счета напрямую к аккаунту жильца, что сделает доступными финансовые сервисы приложения для всех.