Благодаря совместной работе Минстроя России и Минцифры России количество скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Дом», направленного на комфортное решение вопросов ЖКХ в одном окне, в Кузбассе превысило 242 тысячи.
Активность пользователей подтверждает, что приложение превратилось в действенный механизм решения жилищных вопросов. Среди них наиболее востребованные: оплата счетов и передача показаний, проведение онлайн-голосований на общих собраниях собственников, отправление обращений в управляющую организацию и многое другое.
С помощью приложения в управляющие организации уже отправлено более 88 тыс. обращений, из них 3,3 тыс. — коллективные. Кроме того, за прошедший год в приложении было проведено 297 онлайн-собраний собственников.
Сейчас приложение максимально адаптировано для собственников, которым данные о недвижимости и счетах загружаются автоматически после авторизации с помощью подтвержденной учетной записи портала Госуслуги.
Скоро в приложении «Госуслуги Дом» появится возможность оплаты услуг ЖКУ по лицевому счету для всех пользователей с подтвержденной учетной записью Госуслуг. Также будет добавлен функционал привязки лицевого счета напрямую к аккаунту жильца, что сделает доступными финансовые сервисы приложения для всех.
«Прямой диалог в сфере ЖКХ во многом стал возможен благодаря цифровизации. Сегодня это не просто тренд, а практический инструмент, который ощутимо меняет правила игры для всех участников. Именно поэтому мы проводим планомерную работу по развитию цифровых сервисов в ЖКХ в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ключевая задача — создавать инструменты, которые напрямую улучшают качество коммунальных услуг», — отметил министр ЖК и ДК Кузбасса Дмитрий Киселев.