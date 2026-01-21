Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе, посетил Томскую область с рабочей поездкой. Основной темой обсуждения стало состояние жилищно-коммунального хозяйства в условиях экстремально низких температур.

«Важно оперативно устранять любые возникающие аварии, чтобы люди в морозы не остались без тепла и горячей воды», — сделал акцент полпред.

Перед наступлением морозов в Кузбассе аварийные службы были переведены на усиленный режим работы. Из-за сильных морозов произошло несколько отключений электричества и водоснабжения, но все аварийные ситуации были оперативно устранены.

Особое внимание было уделено поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. В Кузбассе приоритетом является забота о героях СВО и их близких. Защитники Отечества и их семьи получают психологическую, медицинскую и юридическую помощь, а также реабилитационное сопровождение. Действуют бесплатные программы переобучения и повышения квалификации, а также региональная программа подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс». Эта программа включает четыре очных модуля и межмодульные занятия с наставниками, среди которых губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также Анатолий Серышев обсудил с местными властями практику применения ЭКГ-рейтинга. Полпред неоднократно подчеркивал важность роли бизнеса в достижении поставленных целей и необходимость поддержки со стороны органов власти. Он отметил, что ЭКГ-рейтинг является одним из наиболее эффективных методов для совместной работы бизнеса и власти. В настоящее время во всех регионах Сибири ведется активная работа по формированию правовой базы для внедрения этого стандарта. В сентябре губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал закон о развитии ответственного ведения бизнеса.