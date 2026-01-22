Государство выделяет средства по соцконтракту на открытие собственного дела в рамках инициированного президентом РФ Путиным нацпроекта «Семья». К примеру, такая поддержка помогла Павлу Кремневу из Крапивинского муниципального округа построить собственную мастерскую по реставрации мебели и купить деревообрабатывающее оборудование.

Фермер Антон Овчинников благодаря социальному контракту смог создать животноводческое хозяйство, которое на сегодняшний день насчитывает 45 свиней и производство по переработке мяса. В дальнейшем фермер планирует обзавестись птицефермой и современным цехом.

«Главное – не бояться пробовать новое, ведь опыт приходит постепенно. Важно правильно распределять силы и знания», – отметил Антон Овчинников.

Кузбассовцы, желающие открыть свой бизнес, могут обратиться за оформлением социального контракта в органы соцзащиты по месту жительства или через Госуслуги.

Фото: пресс-служба АПК