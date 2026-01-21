15 лет на страже правопорядка. В этом году Следственный комитет празднует свой юбилей. Каких показателей удалось достичь за это время и как отметили праздник — узнавали наши коллеги.

За 15 лет своего существования Следственный комитет Кузбасса возбудил порядка 47 тысяч уголовных дел. Из них более 34 тысяч были направлены в суд. А уже из них полторы тысячи – это только коррупционные преступления.

За все время в государственный бюджет сотрудники Следственного комитета возместили более 9 млрд. рублей. Эти средства вернулись в экономику страны и региона. Но за всеми этими показателями стоит сложный и опасный труд сотрудников Следкома.

В честь праздника сотрудники Регионального управления награждены ведомственными медалями, знаками отличия и почетными грамотами Следственного комитета.

Автор: Валерия Ширяева