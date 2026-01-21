У Олеси и Юрия Балакай 8 сыновей и 2 дочери. Старшие дети успешно трудятся в сфер IT-технологий, младшие, помимо учебы, занимаются спортом, творчеством и волонтеркой работой. Интересный факт – семья Балакай самостоятельно восстановила 300-летнюю историю рода.

«Когда за столом собираются все ребята, ощущение, что попал на праздник с большим количеством гостей. Их ценности, трудолюбие и сплоченность заслуживают глубочайшего уважения», — отметил губернатор Илья Середюк.

В прошлом месяце семья Балакай бесплатно получила новую машину по областному закону «О дополнительной мере социальной поддержки отдельной категории семей». Напомним, на автомобили за счет региональной казны имеют право семьи, воспитывающие 10 и более детей.