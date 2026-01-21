Семь ведущих предприятий Кузбасса вошли в федеральный реестр промышленного кластера горного машиностроения, который ведет Министерство промышленности и торговли России. Эти компании займутся производством оборудования для горнодобывающей отрасли, заменяя импортные аналоги.

«Благодаря федеральному статусу участники кластера получают доступ к государственным мерам поддержки, включая льготные займы и субсидии. Это позволит ускорить процесс импортозамещения и создаст условия для разработки и производства высокотехнологичного оборудования на базе кузбасских предприятий, что направлено на решение задачи по обеспечению технологического суверенитета страны, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В рамках кластера будут реализованы три ключевых проекта до 2030 года: выпуск конвейерных систем, шкафов управления и устройств плавного пуска. Эти инициативы направлены на снижение зависимости от иностранных поставок и стимулирование развития внутреннего рынка тяжелого машиностроения.

Инициатива по созданию промышленного кластера горного машиностроения в Кузбассе была поддержана Фондом развития промышленности региона.

Фото: пресс-служба АПК.