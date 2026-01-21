На юбилейном мероприятии, посвященном 15-летнему юбилею Следственного комитета Российской Федерации, присутствовали сотрудники и ветераны следственного управления Кузбасса. Губернатор Илья Середюк выступил с приветственной речью.

«За годы существования ведомство стало одним из центральных звеньев правоохранительной системы страны и нашего региона. Благодарю всех следователей за нелегкий труд. Отдельно хочу отметить тех, кто выполняет свой служебный долг в новых регионах нашей Родины. Особая признательность — ветеранам следственных органов за то, что сумели воспитать высококлассных специалистов, передать новому поколению бесценный опыт, заложить крепкие традиции честного служения профессии. Желаю здоровья, семейного благополучия вам и вашим близким, успехов в службе!» — сказал Илья Середюк.

Он подчеркнул, что за 15 лет работы Следственного управления в Кузбассе было рассмотрено свыше 230 тысяч заявлений о преступлениях и возбуждено более 47 тысяч уголовных дел. Также было возвращено в бюджеты различных уровней более 9 миллиардов рублей.

Полковник юстиции Павел Курочкин, исполняющий обязанности руководителя следственного управления, выразил признательность всему личному составу и ветеранам за их вклад в обеспечение законности и правопорядка. Он отметил, что профессионализм и ответственность сотрудников являются ключевыми факторами в деятельности ведомства.

Некоторые сотрудники регионального управления были отмечены ведомственными наградами, медалями и почетными грамотами.