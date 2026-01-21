Руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев в ходе рабочей встречи с губернатором Кузбасса Ильей Середюком отметил важность экспорта сельхозпродукции. Так, в прошлом году вывоз куриных яиц в Монголию достиг 5 млн штук, то есть увеличился в 5 раз по сравнению с 2024-м. Кроме того, Кузбасс осваивает восточноазиатские рынки. В 2025 году наш регион впервые экспортировал партию муки в Тайланд (22 тонны), 350 тонн рапсового масла отгрузили в Китай, почти 1,2 тыс. тонн отправили во Вьетнам.

«Наша продукция востребована благодаря ее высокому качеству. Чтобы усилить экспортные позиции Кузбасса, важно следить за всеми параметрами безопасности. Тесное взаимодействие с Россельхознадзором позволяет конструктивно решать вопросы, затрагивающие интересы всех участников аграрной отрасли региона», — сказал Илья Середюк.

Александр Баев положительно оценил работу кузбасских сельхозпредприятий и профильных ведомств. В прошлом году урожай превысил 1,5 млн тонн зерна. Кроме того, в Кемеровской области активно возвращают в оборот неиспользуемые земли, региональная ветеринарная служба действует оперативно. По словам главы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, в этом году в Кузбассе необходимо обеспечить полный учет сельскохозяйственных животных в системе «Хорриот».

Фото: пресс-служба АПК