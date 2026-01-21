Региональные центры компетенций были созданы по всей стране в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В федеральном рейтинге за 2025 год РЦК Кузбасса занял пятое место. Как отметил губернатор Илья Середюк, Кемеровская область несколько лет подряд входит число лидеров.

«Сейчас более 100 наших предприятий несырьевого сектора совместно с экспертами Регионального и Федерального центров компетенций внедряют на производстве бережливые технологии, детально изучая процессы и разрабатывая индивидуальные решения. Это позволило не только повысить эффективность в среднем в полтора раза, но и выявить потенциал для расширения производства», – прокомментировал глава региона.

В Кузбассе в прошлом году региональный центр компетенций организовал обучение для более чем 220 работников предприятий-участников. В общей сложности всего за время проекта квалификацию повысили свыше 1,3 тыс. сотрудников.

