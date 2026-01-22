На координационном совете по развитию туризма подвели итоги прошлого года. В 2025-м в Кузбассе побывали 2,8 млн путешественников. По данным пресс-службы областного правительства, Кузбасс продолжает оставаться в топ-10 российских регионов по туристической привлекательности.

«Нам необходимо работать над диверсификацией экономики региона. Опираться на новые точки роста. Туристическая отрасль постепенно становится одним из драйверов. Налоговые поступления в прошлом году составили более 3 млрд рублей, рост к показателю 2024 года достиг 7%. Будем продолжать работу с инвесторами, в 2026 году вложения в отрасль составят около 28,4 млрд рублей, будет создано 800 новых рабочих мест», – сказал Илья Середюк.

В Кузбассе в прошлом провели 10 крупных фестивалей. Такие, как «Динотерра» в Чебулинском округе и «Grelka Fest» получили известность на всю страну. По мнению губернатора, в каждом муниципалитете должен появиться свой домашний фестиваль, подчеркивающий идентичность территории. Пример может послужить «Арт-вишня», которую собираются возродить в Осинниках. Глава регион добавил, что нынче для удобства туристов все крупные фестивале в Кузбассе будут разведены по разным датам во избежание пересечений.

Фото: пресс-служба АПК