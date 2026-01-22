Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал об авариях на сетях жилищно-коммунального хозяйства, которые произошли уже в этом году. Главе региона пришло множество вопросов на эту тему, также в период морозов из разных муниципалитетов приходили новости о сбоях в подаче воды, тепла и света жителям.

По словам Середюка, с начала 2026 года в регионе произошло 16 коммунальных аварий. Для сравнения он привел статистику за этот же период в 2025 году, тогда произошло 26 аварий. Также он отметил о сокращении среднего показателя времени, которое уходило на устранение проблемы, в этом году это 8 часов, а в прошлом составляло 9,5 часов.

Наиболее крупные аварии произошли в Мариинском округе, где грузовой автомобиль повредил теплотрассу. В Новокузнецком округе повредилась тепломагистраль, в Полысаеве повредился котел на котельной, в Таштаголе из-за морозов перемерз водовод, в Тяжине произошло снижение параметров на котельной из-за выхода из строя двух котлов, в Юрге вышел из строя насос на скважине.

– Зима и морозы испытывают инженерные системы на прочность, а наша задача работать на упреждение, находить тонкие места и устранять их, впереди половина зимы и терять бдительность нельзя, – сказал Середюк.

Губернатор поблагодарил глав муниципалитетов за оперативную работу, а также коммунальщиков, которые работали над проблемами, несмотря на сильные морозы.