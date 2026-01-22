В комментариях в соцсетях губернатора Кузбасса жители региона спросили о том, когда работникам угольных шахт выплатят долг по зарплате. В частности, речь шла про шахту компании «Северный Кузбасс». Ранее мы писали о том, что руководство пообещало выплатить все до нового года.

На этот вопрос Илья Середюк ответил во время прямого эфира в соцсетях. Такая проблема наблюдается на шахтах «Спиридоновская» и «Инская».

По словам губернатора, в настоящее время «Инская» проходит процедуру банкротства и задолженность по зарплатам будет выплачиваться уже арбитражным управляющим за счет реализации имущества. На «Спиридоновской» возобновилась добыча угля и за счет его реализации появляются и средства для выплаты зарплат.

«Северный Кузбасс» также продолжает добычу, хотя существуют проблемы с отгрузкой угля, власти помогают предприятию в поиске покупателей. Что касается зарплаты, уже в полном объеме выплачена задолженность по алиментам с сентября по ноябрь, также выплачена зарплата сотрудников на сентябрь, некоторые получили оплату за октябрь. Однако точной даты о сроках выплаты задолженности по зарплатам названо не было.