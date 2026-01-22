Проблему подтоплений частных домовладений в разных районах Белова горожане неоднократно поднимали на прямых эфирах Ильи Середюка. Глава региона отметил, что количество жалоб на воду в подвалах и погребах сократилось. Градоначальник Сергей Алексеев по телефону сообщил губернатору, что наметилась положительная тенденция.

Воду в Белове откачивают из колодцев насосами. После сильных морозов эту работу на 13 точках уже возобновили, на остальных семи продолжат до завтрашнего дня. По словам Алексеева, только с дренажного колодца на Февральской улице за месяц откачали около 4 тысяч кубометров воды.

«Мониторинг по 34 адресам показывает, что вода ушла полностью из 21 дома. По двум адресам уровень воды пока составляет порядка 74 см. В остальных домах наблюдается положительная динамика – от 3 до 10 см», – доложил мэр.

Также Алексеев отметил, что гидрологи до конца недели завершат свою исследовательскую работу на проблемных улицах.