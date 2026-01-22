Во время прямого эфира в соцсетях Илья Середюк рассказал о том, как сейчас организована работа единственного роддома на юг Кемеровской области. Это учреждение находится в Заводском районе Новокузнецка. Губернатор лично там побывал в начале января и рассказал, что там изначально действовало 80 коек, но с учетом временного приостановления работы первого роддома было решено расширить коечный фонд во втором. Илья Середюк отметил, что новые палаты с общим количеством 25-30 коек уже подготовлены.

– Плюс необходимо, поскольку роддом №2 берет на себя дополнительную нагрузку, усилить квалифицированными специалистами для того, чтобы врачи не падали с ног, для того, чтобы была сменность, чтобы оказывать квалифицированную помощь. И, конечно же, обеспечение роддома №2 всем необходимым в том объеме, чтобы выдержать сегодня увеличенный поток женщин, которые будут обращаться туда, – сказал глава региона.

Фото: Первая больница г. Новокузнецка/телеграм