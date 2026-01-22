На прямой эфир губернатору Кузбасса поступил вопрос по поводу работы транспорта в Новокузнецке. Горожане жалуются, что в 40-градусные морозы было невозможно дождаться автобуса. Отвечая, Илья Середюк отметил, что в курсе ситуации, которую лично держит на контроле.

Во время эфира он позвонил главе Новокузнецка Денису Ильину, который рассказал, что в преддверии морозов проводил совещания с перевозчиком по поводу подготовки автобусов к работе в суровых условиях, и тогда руководитель компании «ПитерАвто» уверял, что все готово.

– Тем не менее, в первые морозы не вышло порядка 100 единиц транспорта, это по компании порядка 50%. В отдельные дни выходило всего лишь 45%. Понятно, что люди более часа стояли на морозе. Предприятию этому мы не доверяем, потому что неоднократно обещали исправить ситуацию в течение прошлого года. На совещаниях обещают, но по факту результат тот, что идет очень много жалоб. За морозы в мой чат поступило порядка 600 жалоб. Уже не веря предприятию, мы рассматриваем возможность усиления нашего муниципального пассажирского автотранспортного предприятия, приобретение части автобусов в лизинг. Другого выхода мы не видим. Они чувствуют свою монополию. Штрафов за декабрь они получили на 11 миллионов, но они штрафы уже не воспринимают и ситуацию не исправляют, – рассказал глава города.

Илья Середюк заявил, что на работу компании горожане стали жаловаться, как только она зашла в город. И настало время ее заменить.