На прямой эфир губернатору Кузбасса поступил вопрос по поводу работы транспорта в Новокузнецке. Горожане жалуются, что в 40-градусные морозы было невозможно дождаться автобуса. Отвечая, Илья Середюк отметил, что в курсе ситуации, которую лично держит на контроле.
Во время эфира он позвонил главе Новокузнецка Денису Ильину, который рассказал, что в преддверии морозов проводил совещания с перевозчиком по поводу подготовки автобусов к работе в суровых условиях, и тогда руководитель компании «ПитерАвто» уверял, что все готово.
– Тем не менее, в первые морозы не вышло порядка 100 единиц транспорта, это по компании порядка 50%. В отдельные дни выходило всего лишь 45%. Понятно, что люди более часа стояли на морозе. Предприятию этому мы не доверяем, потому что неоднократно обещали исправить ситуацию в течение прошлого года. На совещаниях обещают, но по факту результат тот, что идет очень много жалоб. За морозы в мой чат поступило порядка 600 жалоб. Уже не веря предприятию, мы рассматриваем возможность усиления нашего муниципального пассажирского автотранспортного предприятия, приобретение части автобусов в лизинг. Другого выхода мы не видим. Они чувствуют свою монополию. Штрафов за декабрь они получили на 11 миллионов, но они штрафы уже не воспринимают и ситуацию не исправляют, – рассказал глава города.
Илья Середюк заявил, что на работу компании горожане стали жаловаться, как только она зашла в город. И настало время ее заменить.
– Конечно, заменить и поставить там сколько – 250 -300 машин сегодня купить в моменте мы не сможем. Но постепенно, если мы будем маршрут за маршрутом переводить в муниципальную сеть, эту проблему решить можно. Считайте экономическую модель. Считайте лизинговую модель. Проблему эту нужно решать. Как бы ни было сложно, нам нужно возвращать систему, при которой обслуживание общественного транспорта, как в некоторых городах нашего же Кузбасса организовано, и жалоб там в разы меньше, – подытожил губернатор.