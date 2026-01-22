Свой первый в наступившем году прямой эфир в социальных сетях губернатор Кузбасса начал с разбора ситуации в новокузнецком роддоме №1, где в период новогодних праздников скончались 9 младенцев.

По словам Ильи Середюка, с выводами торопиться нельзя. Необходимо дождаться заключения федеральных экспертов, которые занимаются изучением этой трагедии.

«Общество, в первую очередь, стало обвинять медиков, но я бы защитил врачей. По нашим данным, в роддоме №1 не было выявлено никакой внутрибольничной инфекции. Более того, в период праздников здесь родилось более 140 детей. Дети выписаны. Мы связались с некоторыми семьями и с медицинскими учреждениями, где младенцы сейчас состоят на учете: состояние у них удовлетворительное и нет проявлений каких-либо заболеваний», – заявил губернатор.

Глава региона также отметил, что трагедия коснулась не всего роддома, а только тех детей, кто находился в реанимации. Ошибку врачей, как причину произошедшего, тоже можно считать несостоятельной.

«У каждого младенца был свой лечащий врач. Невозможно, чтобы все врачи допустили одну ошибку», – добавил Илья Середюк.

Тем не менее, по словам губернатора, причины произошедшего станут понятны только после тщательного расследования.