Представители общественности, студенты, экологи и блогеры сегодня посетили кемеровское предприятие «Химпром» с целью оценить, насколько качественно здесь выполняют мероприятия по снижению выбросов при объявлении режима неблагоприятных метеорологических условий. Прежде всего, участники осмотрели котельную, которая обеспечивает предприятие тепловой энергией, где в качестве энергоносителя с 2007 года используется коксовый газ. По словам специалистов, такой процесс снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в совокупности с сокращением затрат на энергоресурсы. Кроме того, еще в 2021 году на дымовой трубе котельной была установлена система автоматического контроля выбросов.

Во время осмотра производственных цехов участникам пресс-тура рассказали, что хлорные производства оснащены системой автоматического контроля воздушной среды, а контроль за состоянием атмосферного воздуха, воды, почв ведется постоянно. Эту работу ведет собственная аттестованная лаборатория, специалисты которой берут пробы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов, на границе санитарно-защитной зоны предприятия и ближайшей жилой застройки в периоды НМУ. На предприятии отметили, что эффективность работы газоочистных установок составляет 95–99%. К тому же ежегодно проводятся и компенсационные мероприятия по выпуску водных биологических ресурсов в бассейн реки Томи.